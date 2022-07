Thüringen: Flugblattverteilung in Tambach-Dietharz

In den letzten Wochen haben Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der Dritte Weg“ in der Stadt Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) hunderte Flugblätter verteilt, um auch hier auf das Bürger- und Parteibüro in Ohrdruf aufmerksam zu machen.

Du willst etwas für deine Heimat tun? Dir werden die Zustände langsam zu bunt? Du stehst für eine traditionelle Familie ein und stellst dich den Genderwahn entgegen?

Dann schließ dich unserer Bewegung an und kämpfe mit uns gemeinsam für einen Deutschen Sozialismus.

Für Thüringen – Bereit!