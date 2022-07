Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der Dritte Weg“ verteilten heute in der Stadt Ohrdruf (Landkreis Gotha) hunderte Infoblätter, um wie in vielen anderen Städten und Gemeinden auf ihren geplanten Skat – und Dartabend am kommenden Sonnabend aufmerksam zu machen.

Am Sonnabend heißt es: Gemeinschaft statt Isolation. Vom Ich zum Wir.

Für Thüringen – Bereit!