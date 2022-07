USA: Patriot Front marschiert in Boston auf (+Videos)

Aktivisten der US-amerikanischen Gruppe „Patriot Front“ führten im Vorfeld des amerikanischen Unabhängigkeitstages einen Marsch durch Boston, Massachusetts durch. Am historischen Ort des Massakers von Boston und vor der öffentlichen Bibliothek wurden Flugblätter verteilt und Reden gehalten. Die Aktivisten konnten trotz Schikanen durch die Polizei und eines vereinzelten Versuchs eines Fußgängers, die Kolonne anzugreifen, friedlich und geordnet über drei Kilometer durch die Stadt ziehen. Diese Aktion wurden durchgeführt, um die Prinzipien des Nationalstaats zu bekräftigen, eine Anklage gegen Feigheit zu erheben und um eine wahre Anerkennung der heiligen Geschichte der amerikanischen Nation zum Ausdruck zu bringen.

Videos vom Aufmarsch bei Telegram:

https://t.me/PatriotFrontUpdates/11867

https://t.me/PatriotFrontUpdates/11868

https://t.me/PatriotFrontUpdates/11869

Erst kürzlich, am Samstag, dem 11. Juni 2022 wurden 31 Mitglieder der Patriot Front in Couer d’Alene, Idaho, in den USA festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, geplant zu haben, eine sogenannte Pride Parade zu stürmen. Im folgenden Video wird die Festnahme sowie die Entlassung der Gefangenen aus dem Gefängnis dokumentiert. Sehenswert!

Ein großer medialer Aufschrei folgte dem Aufmarsch und sogar die Bürgermeisterin von Boston, Michelle Wu, hielt am Dienstag eine Pressekonferenz zum Aufmarsch ab.