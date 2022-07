Verteilung der Lahn-Dill-Depesche in Weilburg

Kürzlich verteilten volkstreue Deutsche die 2. Ausgabe der Lahn-Dill-Depesche in Weilburg an der Lahn, in welcher auf verschiedene tagesaktuelle Themen wie die irrsinnigen Corona-Maßnahmen und die steigenden Energiekosten eingegangen wird. In den letzten Wochen wurden mehrere Tausend Faltblätter der 2. Ausgabe der Lahn-Dill-Depsche in Gemeinden des Lahn-Dill Kreises verteilt. Darunter waren die Ortschaften Wetzlar Dalheim, Greifenthal, Greifenstein, Katzenfurt, Braunfels, Daubhausen, Dillheim, Oberwetz, Oberquembach, Klein-Altenstädten, Asslar und Ehringshausen.