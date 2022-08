Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg„ verteilten heute in unmittelbarer Nähe zu einigen Freizeitbädern Flugblätter und sensibilisierten so die einheimische Bevölkerung vor möglichen Gefahren in Freibädern durch kriminelle Ausländer.

Darüber hinaus wurde auch eine vierstellige Zahl von Flugblätter mit unseren parteipolitischen Zielen zum Schutz unserer Heimat verteilt.