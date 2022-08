Ausflug zum U-Boot Ehrenmal Möltenort bei Kiel

Nationalrevolutionäre unserer Partei „Der III. Weg“ besuchten das U-Boot Ehrenmal Möltenort in Heikendorf bei Kiel. Dort stellten sie Kerzen zum Gedenken an die Toten unseres Volkes auf. Nach einer Gedenkminute begab man sich in den bogenförmigen Rundgang, wo dem deutschen U-Boot Fahrer der kaiserlichen Marine, der Kriegsmarine sowie der gefallenen Soldaten der deutschen U-Boot Einheiten des 1. und 2. Weltkriegs gedacht wird. Zudem ist ein imposantes Bauwerk eines Pfeilers, auf dem ein 4,80m hoher Adler steht, zu sehen.

Die Gedenkstätte war in einem sehr sauberen und gepflegten Zustand.

Tot sind nur jene, die vergessen werden.