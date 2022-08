Bernburg: Tote Fische auch in der Saale

Der Landesanglerverband Sachsen-Anhalt hat am Wochenende rund 300 tote Fische alleine aus der Saale in Bernburg geborgen und Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Nach Zeitungsangaben wird das gesamte Ausmaß des Fischsterbens bei Bernburg auf ca. 3.000 tote Tiere geschätzt. Bisher seien die meisten Kadaver flussabwärts getrieben.

Laut Mitteldeutsche Zeitung (MZ) soll es davor im Bernburger Solvay-Werk zu einer technischen Störung gekommen sein. In diesem Zusammenhang steht der Verdacht im Raum, dass durch einen Riss in einer Rohrleitung der Fabrik eine ammoniakhaltige Sole ausgetreten und in die Saale gelangt sein könnte.