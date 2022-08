BKA-Bericht: Ausländer öfter gewalttätig gegenüber Deutschen

Aus dem „Bundeslagebild Kriminalität im Kontext der Zuwanderung 2021“ des Bundeskriminalamtes (kurz BKA), welches Anfang Juli veröffentlicht wurde, geht hervor, dass die Gewalt, wenn es zu Auseinandersetzungen zwischen Ausländern und Deutschen kommt, in den meisten Fällen von Ausländern ausgeht. 2021 gab es bei von Zuwanderern begangenen „Straftaten gegen das Leben, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Rohheitsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit“ 40.593 deutsche Opfer. In 78,5 Prozent der Fälle sind Zuwanderer die Täter und in 21,5 Prozent Deutsche.