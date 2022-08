Corona: Verfassungsschutz gegen Wutbürger in Sachsen-Anhalt

Der Geheimdienst in Sachsen-Anhalt zeigt mal wieder wie er zum deutschen Volk steht und wenn er beschützt.

Geht es nach dem Staat, so sind die Ängste um Corona, Inflation und steigende Energiepreise nur theoretisch Probleme und aller Protest darum ein Ärgernis für das kapitalistische System. Die Diskriminierung und Kriminalisierung der Proteste der Bürger sind in diesem Land leider oft an der Tagesordnung.

Der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt informierte nun Medien darüber, dass angeblich in Städten wie Magdeburg, Halle und Halberstadt noch immer Vertreter der sogenannten Reichsbürgerszene versuchen, diese Protestthemen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Natürlich ist dies eine Diffamierungskampagne.

Unsere Partei „Der III. Weg„ wird allen Lügen zum Trotz weiterhin die Bürgerproteste unterstützten und entsprechend Vorkommnisse dokumentieren.

Das System ist gefährlicher als Corona!