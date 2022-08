Dartnachmittag in Anhalt durchgeführt

Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ prangert in der Region Anhalt und bundesweit immer wieder soziale Missstände und fehlende Jugendarbeit an.

Nun wurden unsere Aktivisten selbst aktiv und boten interessierten Deutschen einen Nachmittag mit Spaß, einem Wettkampf in der Sportart Dart und der Möglichkeit für einen politischen Gedankenaustausch an. Die aktive Teilnehme von jungen Deutschen aus der Region bestärken die Aktivisten in ihrer Arbeit.

Ein ausführlicher Bericht folgt.