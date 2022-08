Dessau Mildensee: Wir für sichere Freibäder

Unsere Partei „Der III. Weg“ bestreifte im Rahmen der Aktionswoche „Wir für sichere Freibäder“ in der Region das Freibad „Adria“. Interessierte Bürger bekamen auch entsprechende Flugblätter in die Hand gereicht. In diesem Zusammenhang wurde auch kritisch auf das anstehende „Save the Scene“ Festival verwiesen.

Zu dieser Veranstaltung werden wieder hunderte Chaoten und Linksextreme aus der ganzen Republik in dieses Freibad kommen und ihr krudes Weltbild verbreiten.

Unsere Partei „Der III. Weg“ ist weiter aktiv gegen Kriminelle, illegale Migranten und Linksextreme.