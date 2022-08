Fernsehbericht über Hinrichtungen aus der Luft: Deutschland und der US-Drohnenkrieg (+Video)

Eine aufrüttelnde und zugleich erschreckende Dokumentation über den weltweiten US-Drohnenkrieg lief am Donnerstag, dem 11.08.2022 im ARD in der Sendung Panorama unter dem Titel: „Hinrichtung aus der Luft: Deutschland und der US-Drohnenkrieg“. Der weltweite US-Drohnenkrieg läuft auch über das deutsche Ramstein und wird von der deutschen Politik wissentlich toleriert. Jahrelang hatten die Grünen dies als völkerrechtswidrig kritisiert und sind nun, nachdem sie mit in der Bundesregierung sind, umgefallen und halten sich bedeckt.

