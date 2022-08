Am vergangenen Mittwoch manipulierte sich gegen 18 Uhr im Bereich der Haltestelle „Lutherstraße“ in der Merseburger Straße in Halle Saale ein Mann auffällig an seinem Geschlechtsteil und schaute dabei auffällig eine wartende Jugendliche an. Ein Zeuge hielt den Mann daraufhin fest.

Die alarmierte Polizei kontrollierten den Beschuldigten. Gegen den 37-Jährige wird jetzt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt.