Heilbronn: Flugblattverteilung nach Vergewaltigung durch Ausländer

In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli wurde eine 20-Jährige in Heilbronn durch Einen Ausländer vergewaltigt. Als die junge Frau eine Discothek verlassen hatte, ging sie auf ein Angebot dreier Männer ein und ging mit diesen zu Fuß über die Albertistraße. Einer machte der Frau sexuelle Angebote. Die Frau wies ihn ab und versuchte mit ihrem Mobiltelefon Hilfe zu rufen. Der Täter schlug der Frau das Telefon aus der Hand, worauf diese flüchtete. Der Ausländer holte sie ein, verletzte sie mit einem Stein am Kopf und vergewaltigte die junge Frau. Die anderen drei Begleiter seien an der Tat nicht beteiligt gewesen, versuchten diese augenscheinlich aber auch nicht zu verhindern.

Der Täter ist etwa 40 Jahre alt. Er ist 1,90 Meter groß und von südländischer Erscheinung. Er hat kurze dunkle Haare, einen schwarzen kurzen Vollbart, eine große Nase und trug eine silberfarbene Uhr.

Einer seiner Begleiter ist etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und übergewichtig. Er hat ein rundliches Gesicht und eine Glatze. Er trug eine dunkle Jeans und ein dunkles T-Shirt in Übergröße. Der zweite Begleiter hat ebenfalls eine südländische Erscheinung. Er ist etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und dünn. Er hat braune, kurze Haare und einen dünnen Bart. In der Tatnacht trug er eine dunkelblaue Jeans und ein dunkles T-Shirt, das er in die Hose gesteckt hatte.

Als Reaktion auf diese Ereignisse verteilten nationalrevolutionäre Württemberger am heutigen Tage hunderte Flugblätter in Heilbronn.

Die Parole lautet:

Kriminelle Ausländer raus!