Hilfe für Deutsche auch in Württemberg!

In Baden-Württemberg ist fast jedes fünfte Kind armutsgefährdet. Das kann starke Auswirkungen auf die Chancen zur Teilhabe am öffentlichen Leben, aber auch am ordentlichen Schulunterricht der betroffenen Jungen und Mädchen haben. Um eben diese deutschen Familien zu entlasten, stellt der Stützpunkt Württemberg unserer Partei und Bewegung kostenlos Schulbedarf für die Betroffenen zur Verfügung.

Nehmt einfach Kontakt zu uns auf und schreibt, was ihr benötigt. Erzählt euren Freunden und Bekannten hiervon, damit möglichst viele Familien von dem Angebot wissen und es auch nutzen können!

Kontakt via ePost: [email protected]