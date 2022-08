Illegale LKW -Schleusung in Sachsen-Anhalt

Die illegale Migration reist auch in Sachsen-Anhalt nicht ab. Am 7. August 2022 bemerke ein LKW -Fahrer auf dem Rastplatz „Börde Nord“ Klopfgeräusche und Bewegungen auf der Ladefläche des LKWs. Die Ursache dafür waren illegale Migranten.

Es handelt sich in diesem Fall konkret um zwei Frauen und Männer im Alter von 28, 29 und 23, 24 Jahren. Keiner der Personen konnte Aufenthalts-legitimierende Dokumente verweisen. Es handelt sich bei den Aufgegriffenen um nepalesische Staatsangehörige. Sie gaben an, in Rumänien mithilfe eines Schleusers auf die Ladefläche des LKWs geklettert zu sein.