Linke fordern Abgabe von Crystal Meth

Die Linkspartei forderte unlängst die kontrollierte Abgabe von harten Drogen an Junkies. Konkret handelt es sich um die Droge Crystal Meth. Es sei „höchste Zeit, den Druck bei der Verfolgung von Drogenkonsumierenden zu senken und ein grundsätzliches Umdenken einzuleiten„, heißt es in einem Antrag der Bundestagsfraktion. Zudem fordert die Linke, dass der Erwerb und Besitz anderer harter Drogen wie etwa Morphin, Amphetamin, Ecstasy, Kokain, LSD oder Heroin in einer geringen Menge nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden soll.