Nach 9-Euro-Ticket: ÖPNV wird in Sachsen-Anhalt teurer

In Sachsen-Anhalt wird mit dem Ende des 9-Euro-Tickets Bus- und Bahnfahren deutlich teurer als zuvor. So hat der Mitteldeutsche Verkehrsbund (MDV) bereits zum 1. August 2022 seine Preise um rund zwei Prozent erhöht. Preissprünge im Kraftstoff- und Energiebereich seien ein Grund für die Erhöhung, so Steffen Lehmann, Geschäftsführer des MDV.

Auch sind weitere Preissteigerungen nicht ausgeschlossen. Laut einer aktuellen Schätzung fehlen nämlich ab 2023 ca. 70 Millionen Euro jährlich zur Deckung der Mehrkosten im öffentlichen Nahverkehr.