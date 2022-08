Reutlingen: Ausländer missbraucht Frau tagelang

Am Freitag, dem 29 Juli wurde in Reutlingen ein Ausländer festgenommen, welcher eine Frau über mehrere Tage hinweg geschlagen und sexuell missbraucht haben soll. Erst als der Täter die Wohnung, in der er die junge Frau eingesperrt hatte, für kurze Zeit verließ, konnte die Frau entkommen und in eine Klinik gebracht werden, in welcher sie stationär behandelt wurde. Gegen den polizeilich bekannten Senegalesen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Geiselnahme, der sexuellen Nötigung, Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.