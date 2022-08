Sachsen-Anhalt: Lockerung der Sargpflicht geplant

In Sachsen-Anhalt plant die Regierung eine Reform des Bestattungsrechts. Ein wesentliches Element soll die Lockerung der Sargpflicht sein. Insbesondere muslimische Gemeinden freut diese Entwicklung. Im aktuellen Koalitionsvertrag steht nämlich vereinbart, dass eine interkulturelle Öffnung des Bestattungsrechts in Sachsen-Anhalt angestrebt wird.

Zwar hatte sich ein Zusammenschluss von Bestattern, Friedhofsverwaltern, Steinmetzen und Friedhofsgärtnern den Plänen gegenüber kritisch geäußert und den Friedhofsträgern soll in begründeten Fällen ein Widerspruchsrecht gegen eine Bestattung in Tüchern eingeräumt werden, aber dies ändert nichts an der schleichenden Islamisierung unseres Landes.