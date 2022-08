Am vergangenen Montag begannen württembergische Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung eine Verteiloffensive in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart. Hunderte Flugblätter zum Thema „Homopropaganda stoppen!“ fanden den Weg in die Briefkästen der Einwohner. Weitere Aktionen folgen.