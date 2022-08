Weitere russische Kriegsverbrechen gegen ukrainische Gefangene

Die hässliche Fratze des Neobolschewismus hat erneut gezeigt, warum nur eiserner Widerstandswillen gegen die innerasiatische Invasion angebracht ist und dass man auf Russlands Wort nicht zählen kann. Ein Kriegsgefangenenlager in der Ostukraine, in dem Gefangene des Asow-Regiments, die bis zuletzt Mariupol verteidigten und schließlich im Stahlwerk Asowstal von den Invasoren festgesetzt wurden einsaßen, ist von Putins Truppen gezielt gesprengt worden. Um die 50 Tote und über 100 Verletzte hat diese erneute russische Provokation zu verantworten.

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU bestätigte, dass sich eine Explosion in einem neu errichteten Gebäude des Gefangenenlagers ereignete, das eigens für die Verteidiger von Asowstal hergerichtet wurde. Ein versehentlicher Beschuss durch ukrainische Raketen, wie russische Offizielle es hanebüchen behaupten, kann ausgeschlossen werden. Keiner der überlebenden Augenzeugen konnte von dem charakteristischen Pfeifen eines herannahenden Artilleriegeschosses berichten.

Derweil lassen sich selbst offizielle russische Regierungsstellen auf immer tiefere Abgründe der Ehrlosigkeit hinab. Die russische Botschaft in Großbritannien rief kürzlich in einem Tweet öffentlich zu Kriegsverbrechen an ukrainischen Gefangenen auf. Die Kämpfer des Asow-Regiments würden demnach keinen Tod durch Erschießen, sondern „einen demütigenden Tod“ durch Erhängen verdienen, da sie keine richtigen Soldaten wären. An anderen Orten gehören Verbrechen an Kriegsgefangenen durch russische Soldaten bereits zur Standardbehandlung, wie man es aus den Tagen des Wütens von Stalins roter Mordsoldateska kennt. In einem in den sozialen Medien kursierenden Video ist zu sehen, wie ein ukrainischer Kriegsgefangener von asiatischen Barbaren bei lebendigem Leib kastriert und anschließend durch Kopfschuss hingerichtet wird. Auch bei diesem Opfer könnte es sich laut aktuellen Rechercheergebnissen des Bellingcat-Netzwerkes um einen Angehörigen des Asow-Regiments handeln.

Der vorübergehende Kommandeur des Asow-Regiments, Major Mykyta Nadtochiy, hat zu der feigen Mordaktion der Neobolschewisten an ukrainischen Kriegsgefangenen bereits folgende offizielle Erklärung abgegeben: