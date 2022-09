Am Montag, den 19. September beteiligten sich württembergische Aktivisten an einem Montagsprotest in Göppingen, bei dem ca. 200 Bürger ihren Unmut über die unhaltbaren Zustände in unserer Heimat auf die Straße brachten. Bis Ende des Jahres soll im Kreis Göppingen der Preis für Gas enorm steigen. So droht beispielsweise Bewohnern eines Mehrfamilienhauses in Göppingen eine bis zu zehnfache Preissteigerung.