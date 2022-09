Die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg in Sachsen-Anhalt hat vor wenigen Tage Anklage gegen ein mutmaßliches islamisches IS-Mitglied aus Sachsen-Anhalt erhoben.

Die Frau ist jetzt 23 Jahre alt und soll in zwei Fällen als Mitglied an der terroristischen Vereinigung Islamischer Staat (IS) beteiligt gewesen sein.