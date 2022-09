Am heutigen Freitag protestierten deutsche Landwirte in Quedlinburg.

In diesem Zusammenhang rollten ca. 100 Traktoren am Vormittag durch den Kern der Stadt. Eine Protestkundgebung fand am Rathaus statt.

Die Landwirte wählten diesen Tag für ihren Protest, da die Agrarministerkonferenz in Quedlinburg stattfand. Der Protest richtete sich gegen die höheren Preise und bürokratische Regularien.