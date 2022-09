Lehrermangel in Dessau-Roßlau

Auch in Dessau-Roßlau ist der Lehrermangel dramatisch. Die negativen Folgen sind zum Beispiel an der Grundschule „Kreuzberg„ dramatisch.

Laut Aussagen von Eltern gibt es Grundschulklassen, in denen es keine Klassenlehrer gibt und die Schüler mit Arbeitsblättern zum Selbststudium abgespeist werden. Frustrierte Kinder und Eltern sind die Folgen und es bleibt abzuwarten, wie es sich auf die Leistungen der Kinder auswirkt.

Schaut man einmal auf die Bildungsschwächen in diesem Land und bedenkt, dass die Zustände an vielen Schulen so sind, so bleibt zu sagen, dass dies eine Schande für Deutschland ist.