Schwedendemokraten werden zweitstärkste Partei bei Reichstagswahlen

Zum ersten Mal in der Geschichte der Schwedendemojraten wurden sie zweitstärkste Kraft mit über 20% der Wählerstimmen. Ein amtliches Endergebnis liegt noch nicht vor. Jeder fünfte hat diesmal bei den Reichstagswahlen für die Schwedendemokraten gestimmt. Noch nie lagen die Schwedendemokraten vor den konservativen Moderaten. Die Schwedendemokraten haben seit ihrem erstmaligen Einzug in den Reichstag im Jahr 2010 in jeder Wahl zugelegt. Ihr Parteivorsitzender Jimmie Åkesson kündigte gestern Abend an, dass die Schwedendemokraten hart verhandeln werden. „Wir sind von der kleinen Partei, über die alle gelacht haben, die zweitgrößte Partei geworden. Wenn wir einen Machtwechsel haben, werden wir eine zentrale Position einnehmen. Wir wollen in einer Regierung sitzen.“

In einigen Gemeinden trat auch ein Vertreter der Nordischen Widerstandsbewegung zur Wahl an. Genaue Ergebnisse liegen uns hierzu aber noch nicht vor.