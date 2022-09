Stadtwerke aus Sachsen-Anhalt schreiben Brandbrief

Die Stadtwerke aus den Städten Aschersleben, Bitterfeld-Wolfen, Bernburg, Eisleben, Sangerhausen, Hettstedt, Staßfurt, Wernigerode und Quedlinburg haben sich mit einem Brandbrief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gewandt und fordern darin schnelle Hilfen des Bundes.

Sie vermissen klare Perspektiven für den Ausweg aus der Energiekrise und sehen den sozialen Frieden in den Kommunen in Gefahr. „Deshalb brauchen wir sofort vor allem Tempo, beständige politische Unterstützung und einen gesicherten Finanzierungsrahmen, damit wir die Energiekrise in unseren Kommunen überwinden.“ heißt es in dem Brief der Stadtwerke