Verzicht ist Verrat! – Gedenken in Heilbronn

Bereits seit 2014 wird jeweils am zweiten Sonntag im September der hessische und der bayerische Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation, sowie der sächsische Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung begangen. Auch württembergische Aktivisten fordern einen zentralen Gedenktag für die deutschen Heimatvertriebenen. In Heilbronn stellten daher treue Württemberger Kerzen an einem Denkmal zu Ehren der deutschen Heimatvertriebenen ab.