Vom ICH zum WIR – Spendenübergabe in der Landeshauptstadt Erfurt

Vergangene Woche ereilte uns ein Hilferuf einer jungen Familie, die für ihren 5-jährigen Sohn einige Sachen benötigte.

Durch die zahlreichen Abgaben an Spenden in unserem Bürger- und Parteibüro in Ohrdruf, konnten wir der Familie zwei volle Säcke an Kleidung, Spielzeug und ein Hochbett mit Matratze überbringen.

Solltest Du Hilfe benötigen oder möchtest etwas spenden, dann nimm gerne Kontakt zu uns auf!

Oder besuche uns freitags zu unseren Öffnungszeiten von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr in unserem Bürger- und Parteibüro in der Marktstraße 11 in Ohrdruf.

Da die Inflation stetig steigt und die Kosten für die tägliche Grundversorgung kaum noch tragbar sind, ist es wichtiger denn je, sich gegenseitig zu helfen und einander zu unterstützen.

Doch so schön es auch ist, helfen zu können, so traurig ist es auch, helfen zu müssen.

Ein Dank geht an alle Spender!

Werde auch DU aktiv!