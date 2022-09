In Zerbst geriet ein Streit zwischen zwei Männern (62 und 54 Jahre alt) außer Kontrolle. Sie griffen sich dabei offenbar gegenseitig mit Messern an. Der 62-jährige Deutsche wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Das Opfer starb trotz lebenserhaltender Maßnahmen noch am Tatort.

Das zuständige Amtsgericht hat einen Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen. Es handelt sich dabei um einen 54-jährigen Pakistaner.