„Die wahre Krise ist das System“ – Flugblattaktion in Dessau

Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit verteilten Aktivisten der Partei „Der III. Weg“ erneut hunderte Flugschriften unserer Bewegung in Dessau.

Es gibt keinen Grund zum Feiern. Der widerliche Kapitalismus spaltet und zerstört weitere unser Volk und Europa. Alle Krisen unserer Zeit lassen sich auf das volksfeindliche System zurückführen. Die Lösung lautet: Deutscher Sozialismus!

Die aktuellen Flugblätter, welche in „Süđ“ und im Zentrum an Haushalte und Passanten verteilt wurden, zeigen unsere konkreten Ansätze für ein Ende der aktuellen Krisen. Anders als die jungen Kommunisten, welche einer Utopie auf den Leim gegangen sind und versuchten diese weltfremde Ideologie an diesem Tag erfolglos unter die Leute im Bereich des Stadtparks zu bringen, basieren unsere Ansätze auf Wissenschaft und Realismus.