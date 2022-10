Forschung über koloniales Unrecht in Sachsen-Anhalts Museen

In Sachsen-Anhalt wird aktuellen geprüft, wie viele Objekte mit kolonialem Zusammenhang sich in den Beständen der Museen befinden. Der Museumsverband hat bereits eine Prüfung in 3 Einrichtungen beantragt.

„Wir wissen aus Umfragen und verschiedenen anderen Recherchen, dass wir 37 Museen in Sachsen-Anhalt haben, die ethnologische Bestände und naturkundliche Bestände außereuropäischer Herkunft besitzen“, äußerte die Koordinatorin für Provenienzforschung beim Museumsverband Sachsen-Anhalt, Annette Müller-Spreitz, auf Nachfrage.

Sie geht davon aus, dass sich in den jeweiligen Sammlungen zwischen 30 und 300 Objekte befinden, die genauer auf den kolonialen Hintergrund untersucht werden sollen.