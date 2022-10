Ab Anfang Oktober sollen 19 der 46 Filialen im Salzlandkreis bis auf unbestimmte Zeit schließen. Das kommunale Geldinstitut will laut eigenen Angaben den Energieverbrauch über den kommenden Winter so um 25 Prozent reduzieren.

Es ist geplant, dass an anderen Standorten dafür längere Öffnungszeiten gelten. Die Mitarbeiter der betroffenen Filialen sollen ihren Dienst in der Zwischenzeit an anderen Standorten oder im Homeoffice verrichten.