Aufklärung in Angermünde

„Die wahre Krise ist das System“ heißt die aktuelle bundesweite Kampagne unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ und setzt sich konsequent mit dem gescheiterten liberalkapitalistischen BRD System auseinander. Wir zeigen Alternativen auf, betreiben Aufklärung und arbeiten ununterbrochen auf der Straße, um unsere Landsleute zu erreichen. Im uckermärkischen Angermünde wurden so in den letzten Tagen wieder tausende Kampagnenflugblätter in die Haushalte verteilt, um unsere Weltanschauung und Ziele bekannter zu machen. Kinder- und Altersarmut, Inflation, Wohnungsnot, Masseneinwanderung und Isolation müssen nicht unsere Zukunft gestalten. Unsere Partei „Der III. Weg“ setzt sich für eine grundlegende Veränderung der bestehenden Verhältnisse in unserer Heimat ein, für einen Deutschen Sozialismus, sowie eine raumgebundene Volkswirtschaft, eine stufenweise Abschiebung krimineller und langzeit arbeitsloser Ausländer und eine umwelt- und naturorientierte Lebensgestaltung. Es gibt eine Alternative zu diesem volksfeindlichen BRD-System und die ist antikapitalistisch. „Der III. Weg“ voran!