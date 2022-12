„Bezahlbarer Wohnraum für Deutsche – Enteignung jetzt“ – Aktionstag in Dessau durchgeführt (+Video)

Anlässlich der prekären Lage auf dem Wohnungsmarkt in Dessau führten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ einen weiteren Aktionstag durch.

Im Innenstadtbereich fand eine Kundgebung der AfD statt. Sie bezog sich auf die aktuelle Krise. Natürlich ließ die für ihr antisoziales Profil bekannte Partei kein einziges Wort über die wirkliche Krise, das liberal kapitalistische System, verlauten, sondern arbeitete sich an Symptomen ab und beschwor Putin als Retter. Was für ein Witz. Aktivisten unserer Bewegung „Der III. Weg“ zeigten deswegen Gesicht und verteilten in unmittelbarer Nähe themenbezogene Flugblätter an Demonstrationsteilnehmer, umliegende Haushalte und Weihnachtsmarktbesucher.

Aber auch eine linke Gegendemonstration war angemeldet und so fand im Rahmen des heutigen Aktionstages auch eine Bürgerstreife unserer Partei in unmittelbarer Nähe zu der Demonstration statt. Nur knapp 50 Personen waren dem Aufruf gefolgt und froren am Bahnhof vor sich hin, bevor sie knapp 30 Minuten schweigend durch die Stadt latschten.

Der primär schwarz vermummte Personenpulk hatte kaum eine Außenwirkung, daran änderten die 2 Kundgebungen und die Teilnahme der für ihr Geltungsbewusstsein bekannte Gruppe Jungkommunisten „Offensive Jugend Dessau“ auch nichts. Die deutsche Linke bewies mit ihren Redebeiträgen erneut, dass sie keine Lösung des Problems sind, sondern auch Teil des selbigen.

Die Lösung lautet deutscher Sozialismus!