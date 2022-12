Immer weniger Schulen in Sachsen-Anhalt

Die Zahl der allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt ist zu Beginn des aktuellen Schuljahres 2022/23 im weiter gesunken.

Laut Informationen des Statistischen Landesamt ging die Zahl von insgesamt 871 auf 864 Schulen zurück. Es setzt sich somit eine negative Entwicklung fort. In den letzten 30 Jahren ist die Zahl der Schulen in Sachsen-Anhalt nämlich um ca. 50 Prozent gefallen.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist in den vergangenen Jahren hingegen marginal an. Hintergrund für diese Entwicklung dürfte insbesondere die ungebrochene Zuwanderung in das Bundesland sein. Der Bildungsnotstand wird durch diese Umstände nur noch befeuert.

Unserer Partei „Der III. Weg“ fordert eine grundlegende Überarbeitung das Bildungssystem in Deutschland. Jugendarbeit muss gefördert, der Bildungssektor verstaatlicht und Bildung als solches wieder als zentrale Aufgabe des Staates bei der Förderung von Kindern wahrgenommen werden. Für all diese Dinge müssen die Rahmenbedingungen radikal beschaffen werden und nicht länger dort gespart werden. Die Jugend ist unserer Zukunft und muss zu entsprechenden Möglichkeiten beflügelt werden.

