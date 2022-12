Nach einem Mord durch einen aus Eritrea stammenden Asylbewerber an einem 14 Jahre alten Mädchen verteilten Aktivisten unserer Partei am heutigen Sonntag zahlreiche themenbezogene Flugblätter in Illerkirchberg. Morgen um 19 Uhr findet zudem eine Kundgebung unter dem Motto „Importierte Gewalt stoppen! – Ausländische Täter ausweisen“ vor dem Rathaus in Illerkirchberg statt.