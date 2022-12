Rohstoffknappheit der BRD nimmt zu

„14“

Vierzehn, diesmal sprechen wir nicht über einen Zahlencode des Zitates von David Lane, sondern über kritische Rohstoffe, auf die wir in der BRD angewiesen sind und die nur von wenig „demokratisch“ geführten Ländern eingeführt werden können und müssen. Im Zuge der grün-ideologischen Phantasien einer schnellen Energiewende, ist man bei uns in der BRD auf Sage und Schreibe 30 unverzichtbare Rohstoffe in hohem Maße von Importen abhängig, von denen 14 in besonderen Maße (100 Prozent) aus Ländern mit autoritär geführten Regimen kommen. Dabei werden u.a. Länder wie China oder der Kongo genannt.

Die Seltenen Erden, wie Lithium, Kobalt, Grafit oder Nickel sind unverzichtbar für die Herstellung von Batterien, Solarzellen, E-Autos und Windräder. In einem Windrad zum Beispiel stecken je nach Größe zwischen 300 und 500 Kilogramm sogenannte seltene Erden. Während wir uns, berechtigterweise, aus Abhängigkeiten von unberechenbaren Staaten befreien wollen, schlittern wir wieder in Neue hinein. Wenn man bedenkt, daß Silizium für Solar-Module zu 100 Prozent aus China kommen (wenn auch zum Teil in anderen Ländern abgebaut), ebenso wie zwei Drittel der Solarmodule weltweit, muß man sich die Frage gefallen lassen, ob wir uns in einer Position befinden, in der wir zwischen autoritäre böse Staaten oder autoritäre gute Staaten entscheiden dürfen. Und alles nur unter dem Deckmantel der Energiewende. Koste es, was es wolle.