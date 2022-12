Sylt: Anti-Deutsche fordern Umbenennung des Hindenburg-Damms

Die Umbenennung eines Dammes, der gar nicht so heißt wie er heißt. Oder anders ausgedrückt, wie hasserfüllt auf alles Altdeutsche muss man sein, um immer wieder in der verstaubten Vergangenheit zu wühlen. Die Rede ist von einem Bauwerk zwischen dem Festland und der Insel Sylt, der Eisenbahnstrecke Elmshorn – Westerland. Während die heutige Bahn ihre ganz eigene Bezeichnung für solche Bauwerke hat, nämlich Nr. 2010, war man bei der Deutschen Reichsbahn damals 1927 bei der Eröffnung des Damms etwas geistreicher und benannte ihn als Hindenburg-Damm.

Der damalige Reichspräsident Paul Hindenburg (1847-1934), der bei der Eröffnung des Damms anwesend war, wurde zum Namensgeber und erlangte damit eine weitere Huldigung seinerseits. Vielen dürfte auch das Hindenburg-Zeppelin ein Begriff sein. Doch den verbitterten antideutschen Bilderstürmern von heute ist nichts heilig, schon gar nicht das ehrenhafte Ansehen bedeutender deutscher Politiker. Und so versucht man schon seit Jahren, den Namen Hindenburg aus den Köpfen der Menschen zu löschen oder zu dämonisieren, indem man fleißig Plätze, Straßennamen und Schulen umbenennt. Beim besagten Damm ist es aber nicht so einfach, da er laut Deutscher Bahn gar nicht unter diesem Namen läuft. Lediglich Tunnel bekommen da ihre eigenen Namen. Selbst Roland Klockenhoff vom Ortsverband Insel Sylt der Grünen sagte einem Zeitungsverlag, es sei ein Thema, aber „wir stecken unsere Energie mehr in die Gegenwartsprobleme wie das Beherbergungskonzept, die Bettensteuer und den Radverkehr auf der Insel“. Allerdings sei man der Meinung, „daß der Name „Hindenburgdamm“ überfällig ist“. Es gehöre zu den Benimmregeln, so wie man heute Schokokuß sage, letztendlich gehöre es sich nicht mehr.

Wer sich allerdings einen Dreck darum schert, wenn dumm-dämliche Grüne uns erzählen wollen, was sich gehört und was nicht, setzt sich in den Sylt-Shuttle der Deutschen Bahn und genießt während der 35-minütigen Fahrt über den Hindenburgdamm bei ein paar leckeren Negerküssen den wunderschönen Ausblick auf das Wattenmeer.