„Tierfutter statt Böller“ – Kampagne in Thüringen gestartet

Wie in jedem Jahr, steht auch heuer zum Jahresende wieder der Tierschutz an erster Stelle.

In unserer Tiertafel in unserem Bürger und Parteibüro in Ohrdruf können ganzjährig Spenden abgegeben, sowie im Bedarfsfall auch abgeholt werden.

Unter dem Motto „Tierfutter statt Böller“ wollen wir wieder speziell zwischen den Feiertagen an unsere Vierbeiner erinnern.

Hierbei können am kommenden Freitag, den 23.12.2022 sowie am Freitag, den 30.12.2022 jeweils von 16:00 Uhr – 19:00 Uhr Spenden in unserem Bürger- und Parteibüro, in der Marktstraße 11, in Ohrdruf abgegeben werden.

Die Spenden werden dann im neuen Jahr an ein Tierheim in Thüringen abgegeben.

In den vergangenen Jahren wurden die Spenden immer im Tierheim in Stotternheim abgegeben.

Da wir aber in ganz Thüringen aktiv sein wollen, unterstützen wir auch gerne Tierheime in deiner Nähe!

Spende auch Du und werde aktiv!