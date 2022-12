Zugausfälle wegen hohem Krankenstand in Sachsen-Anhalt

Die Folgen der Privatisierung des öffentlichen Nahverkehrs werden immer deutlicher. Sie werden noch schlimmer. Ein aktuelles Beispiel hierfür sind die im Moment viele Grippe- und Corona-Infektionen beim privaten Zugbetreiber „Abellio“ in Sachsen-Anhalt. Nun wird gewarnt, dass es in der Vorweihnachtszeit und insbesondere an den Adventswochenenden auf ihren befahrenen Linien zu vermehrten Zugausfällen kommen kann. Die Folgen sind natürlich höchst unangenehm für die Fahrgäste.

Unserer Partei „Der III. Weg“ fordert eine Verstaatlichung der gesamten sensiblen Infrastruktur und allen Bereichen für die Grundversorgung der Bevölkerung notwendig sind. Der Staat muss hierbei im Wohle des Volkes und nicht zugunsten des Großkapitals handeln.

