Anquatschversuch in Berlin

Der Inlandsgeheimdienst der BRD, gemeinhin als „Verfassungsschutz (VS)“ bekannt, versucht im noch jungen Jahr vermeintliche Unterstützer unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ anzuquatschen, um diese für Spitzeltätigkeiten und das Ausforschen nationaler Zusammenhänge zu gewinnen.



So geschehen am 4. Januar 2023 gegen 16 Uhr in Berlin. Zwei männliche Schlapphütte lauerten einem vermeintlichen Aktivisten vor seinem Hauseingang auf und sprachen ihn unvermittelt mit seinem Namen an. Als einer der Agenten seinen VS-Ausweis vorzeigte und fragte, ob man sich mal unterhalten könnte, verneinte der genervte Angesprochene dies sofort und ließ die penetranten Wegelagerer einfach stehen.

Folgende Beschreibung wurde mitgeteilt: Der erste Agent war männlich, 40-50 Jahre alt, dunkel gekleidet, blonde Haare. Der zweite war ebenfalls augenscheinlich männlich, 40-50 Jahre alt, dunkel gekleidet, kurze graue Haare.

Gehandelt wurde hier vollkommen richtig. Keine Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz oder anderen staatlichen Repressions- und Ermittlungsbehörden!

Macht Anwerbeversuche sofort öffentlich! Handelt konsequent, schützt euch und euer Umfeld, lasst euch nicht kriminalisieren!