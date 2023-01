Flugblattverteilung in Großräschen (Lausitz)

Neues Jahr und immer weiter steigen die Preise nach oben. Trotz der oft versprochenen Entlastungen sind diese doch nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung waren aus diesem Grund heute in Großräschen in der Lausitz unterwegs. Hunderte Flugblätter „Die wahre Krise ist das System “ fanden so ihren Weg in die Briefkästen der Bürger von Großräschen.

Wir fordern:

– Einführung einer gesetzlichen Deckelung von Energie- und Mietpreisen

– Soforthilfen im angemessenen Rahmen für die sozial schwachen Schichten des Volkes in Form von monatlichen Hilfszahlungen

Ausführliche Informationen zu unserer aktuellen Kampagne findest du hier. (https://der-dritte-weg.info/2022/08/die-wahre-krise-ist-das-system-wirtschaftliches-sofortprogramm-des-deutschen-sozialismus/)