Kundgebung mit Infostand in Schweinfurt

Am 21. Januar 2023 führten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „DER III. WEG“ in der Schweinfurter Innenstadt eine Kundgebung mit Infostand durch. Unter dem Banner „Die wahre Krise ist das System!“ wurden Flugschriften verteilt, Bürgergespräche geführt und eine Auswahl unserer Kleiderkammer und unserer Tiertafel aus dem Schweinfurter Bürger- und Parteibüro präsentiert. Abgerundet wurde die Kundgebung mit zahlreichen Redebeiträgen.

Deutscher Sozialismus der Tat!

Durch die gewollte Politik der etablierten Versagerparteien gegen unser Volk stieg seit Anfang 2022 der Ansturm auf Tafelläden um 50%. Ein Armutszeugnis, das nicht zur Staatspropaganda eines „reichen Landes“ passt, aber für viele Deutsche Realität ist. Von Systempolitikern wurde den Betreibern der Tafeln Mut zugesprochen, doch es ist eben das Versagen der herrschenden Volksfeinde, dass es überhaupt Menschen gibt, die solche Einrichtungen aufsuchen müssen.

Wir setzen uns für eine Veränderung der Umstände ein und greifen unseren Landsleuten mit einem gelebten Sozialismus der Tat unter die Arme. So bieten wir in unserem Bürger- und Parteibüro Schweinfurt, Hauptstraße 16 eine Kleiderausgabe und Tiertafel an. Es erreichen uns zahlreiche Spenden, da die Spender wissen, dass wir diese ausschließlich an Deutsche weitergeben.

Die wahre Krise ist das System!

Unzählige Deutsche haben mit den wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen: Inflation, steigende Lebensmittelpreise und massiv steigende Energiekosten werden für immer mehr Landsleute zu einer Existenzgefahr. Auch im Raum Schweinfurt stiegen die Kosten für Gas um etwa 85% und für Strom um ca. 60%. Die Probleme sind aber nicht vom Himmel gefallen, sondern Folge einer jahrzehntelangen, ganz bewussten Politik der Herrschenden. Ob Miethaie, Energiemonopolisten oder kriminelle Banken, jedem gierigen Akteur des „freien Marktes“ hat man nicht nur störende Gesetze aus dem Weg geschafft, sondern ihnen auch unser Land zur freien Ausplünderung ausgeliefert.

Auch die Globalisierung hat man allen Warnungen zum Trotz immer weiter voran getrieben und sich bewusst über Jahre in immer größere Abhängigkeit von ausländischem Gas begeben. Als wäre das nicht genug, hat man den großen Profiteuren dieser Politik auch noch unzählige Steuergelder in den nimmersatten Rachen geworfen.

Während zahlreiche Deutsche seit vielen Jahren immer mehr verarmen und viele schon bald in eine existenzielle Krise geraten, stopfen sich Großkonzerne – siehe Bankenrettung oder zuletzt den Tankrabatt – die Taschen voll. Doch das alles sind keine Naturgesetze, sondern Folgen von bewussten Entscheidungen eines kranken Systems, von dem eine Minderheit auf Kosten des ganzen Volkes profitiert! Die Systempolitiker schieben die Probleme nun gerne auf die Folgen des Ukrainekrieges, dabei stiegen Mieten, Inflation und Preise schon vor Ausbruch des Krieges kontinuierlich an.

Bürger- und Parteibüro in Schweinfurt

Für alle interessierten Deutschen bieten wir in unserem Bürger- und Parteibüro Schweinfurt, Hauptstraße 16 jeden Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr eine Bürgersprechstunde an. Erfahre mehr über unsere nationalrevolutionäre Arbeit und lerne die Aktivisten vor Ort kennen!