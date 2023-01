Nationalrevolutionäre im Westen Berlins aktiv

In den vergangenen Wochen waren verstärkt nationalrevolutionäre Aktivisten im Westteil Berlins aktiv, um auch dort unsere Bewegung bekannter zu machen und den deutschen Menschen eine politische Alternative aufzuzeigen.

Unsere Flugblätter „Achtung Einbrecher“, versehen mit Sicherheitstipps, wurden zehntausendfach unter die Ein,- und Mehrfamilienhäuser in Marienfelde, Wilmersdorf, Lichtenrade, Friedenau, Lichterfelde, Steglitz und Mariendorf gebracht.

„Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen“ ist unsere Alternative zum kriselnden BRD-System.

So wurden in Tegel und Spandau tausende deutsche Haushalte mit entsprechendem Informationsmaterial unserer Partei „Der III. Weg“ versorgt.

Auch damit konnten wir unseren Bekanntheitsgrad weiter steigern und im Westteil der Stadt nationalrevolutionäre Akzente setzen.

Für das nun begonnene neue Jahr haben wir uns vorgenommen, die noch vorhandenen weißen Flecken der Hauptstadt mit unserer Weltanschauung grün zu färben.

Es gibt noch einiges zu tun, mach mit und werde aktiv, denn echtes Grün ist national.