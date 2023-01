Pritzwalk nimmt Abschied…

Am gestrigen Tag fanden in Pritzwalk (Landkreis Prignitz) Versammlungen unserer Partei „Der III.Weg“ statt. Unter dem Motto:“ Wir tragen zu Grabe den Glauben an das BRD – System!“ führten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung eine Kundgebung auf dem Marktplatz durch, bei der neben dem lokalen Aktivisten Lutz Meyer auch unser Parteivorsitzender Matthias Fischer Reden hielten.

Mit einem anschließenden Umzug durch die Innenstadt brachten zahlreiche Anwohner und Nationalrevolutionäre ihren berechtigten Protest gegen das herrschende System lautstark auf die Straße. Bei einer Gegenveranstaltung sprachen neben dem Bürgermeister auch die Finanzministerin des Landes Brandenburg Katrin Lange (SPD) und stellte sich klar gegen die Erneuerung der Verhältnisse in diesem Land. Ein ausführlicher Bericht folgt.