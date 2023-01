Reutlingen: Afghane tötet Mitbewohner

Am Donnerstag, den 29. Dezember 2022, wurde in einer Wohnung in der Reutlinger Eberharddtraße ein lebloser Mann auf dem Boden gefunden. Zuvor riefen Anwohner die Polizei, da aus der betroffenen Wohnung brandgeruch kam. Der Mann wurde in eine Klinik verbracht und verstarb dort an seinen Verletzungen. Ermittlungen ergaben, zuvor hatte das Opfer eine körperliche Auseinandersetzung mit seinem Afghanischen Mitbewohner.

Bei der Vorführung des mutmaßlichen ausländischen Täters am Amtsgericht Tübingen setzte der Haftrichter den Haftbefehl in Vollzug. Der Täter wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.