Revolte Rheinland errichtet symbolischen Grenzzaun (+Video)

Vor wenigen Tagen begaben sich Aktivisten der Revolte Rheinland in Bonn zur Erstaufnahmeeinrichtung in der Ermekeilkaserne und errichteten eine symbolische Grenze am Eingangstor. Im ansprechenden Video auf Telegram kann man die Aktion nachverfolgen. Dort schreibt Revolte Rheinland:

Auch im Jahr 2022 war Deutschland mit über 214.000 Asylanträgen wieder trauriger Spitzenreiter Europas. Das Hauptherkunftsland der Migranten war dabei wieder einmal das befriedete Syrien. Während bei uns also der Bevölkerungsaustausch weiter voranschreitet, können andere Länder wie Polen mit ihren effektiven Grenzbefestigungen Erfolge im Kampf gegen illegale Migration verzeichnen und bleiben daher von den Konsequenzen der Masseneinwanderung – wie zuletzt in der Silvesternacht – verschont.