Sachsen-Anhalt: 800 Geschäfte geschlossen

In Sachsen-Anhalt haben mindestens 800 Läden dauerhaft laut Mitteldeutscher Zeitung wegen Corona in den vergangenen beiden Jahren schließen müssen. „Viele Händler haben so viel Geld verbrannt, dass sie die Reißleine ziehen mussten“, sagte HDE-Landesgeschäftsführer Knut Bernsen der Zeitung.

Die aktuelle Krise in Energiesektor und die steigende Inflation werden dazu beitragen, dass das Geschäftesterben anhält. In dem System des liberalen Kapitalismus stirbt der Klein- und Mittelstand langsam aus und die Großen werden mächtiger und mächtiger.

Unsere Partei „Der III. Weg“ setzt sich radikal für die Förderung des Mittelstandes und dem Aufbau der regionalen Volkswirtschaft ein. Die Lokale Wirtschaft geht vor internationalen Gewinnen.

